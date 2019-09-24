دوري جدة بداية انطلاق التحكيم النسائي السعودي

ستكون أمام حكمة السعودية شام الغامدي، مع زميلاتها الأخريات، مهمة جديدة في الشهر المقبل وهي تقديم صورة إيجابية في الظهور الأول للتحكيم النسائي السعودي بمجال كرة القدم النسائية، عبرمنافسات دوري جدة النسائي 2019.
واعتمدت إدارة دوري جدة النسائي على الحكمات السعوديات لإدارة مباريات الدوري، الذي سيختتم في أوائل شهر ديسمبر المقبل، وهن شام الغامدي، وبشاير الحربي، وراوية محيي الدين، وألين محمد، وجميعهن تحت إشراف لجنة تحكيم الدوري برئاسة الدكتورة براء رجب.
مهمة إدارة مباريات دوري جدة النسائي 2019 لن تكون سهلة بالنسبة لطاقم التحكيم الجديد، بحسب ما أكدته شام الغامدي لموقع بالقول: “مهمة التحكيم جداً كبيرة، وتحملنا مسؤولية العدل كامل المباراة، والاهتمام بأدق تفاصيل اللعب لتجنب الأخطاء”.
بسبب أهمية الظهور الأول للتحكيم النسائي السعودي، أقام الطاقم التحكيمي عدة تدريبات في مدينة جدة قبل انطلاق الدوري، موضحة الغامدي بالقول: “من أهم استعداداتنا كانت في مراجعة القوانين الجديدة، ومحاولة تدريبنا في المباريات الودية، وتحسين الجانب اللياقي لسهولة سير المباراة دون جهد جسدي”.
وحول أهمية تجنب السلبيات في إدارة المباريات، أكدت الغامدي: “التحكيم بشكل عام يواجه اللوم في مختلف الآراء، وأحياناً يُلام على أخطاء اللاعبين وليس على الأخطاء التحكيمية، من أهم الأمور التي يجب أن تكون متواجدة مع التحكيم النسائي هي الثقة”.
وأضافت: “الثقة هي السبب لتطوير أي طموح مع الممارسة وتكثيف التدريبات، والالتزام بالمسؤولية، والتحكيم النسائي السعودي سيصل للعالمية في المستقبل”.
وعن شعورها تجاه خوضها التحكيم لأول مرة، اعترفت الغامدي: “كأول مرة كان التحدي مخيفًا بالنسبة لي، كون الحكم الشخص المُلام في رياضة كرة القدم غالباً، لكن التشجيع والثقة من أهم العوامل الأساسية لقيادة المباراة ونجاح تحكيمها”.
وواصلت: “سبب اختياري للتحكيم هو أن الحكم جزء أساسي في جميع الرياضات، ويتحكم بسير المباراة وباللاعبين في حال ارتكابهم للأخطاء، وكون مهمتي تطبيق جميع القوانين على أرض الملعب يعطيني دافعًا كبيرًا في أن أطمح في تطوير نفسي”.
وترى الغامدي أن دوري جدة النسائي سيحقق قفزة كبيرة لمسيرة كرة القدم النسائية في بلادها، مؤكدة بالقول: “بإذن الله سيحقق الدوري النجاح، الجهد المبذول للدوري كبير جداً، بداية من الإدارة والتنظيم واللاعبين والمدربات، وحتى المتطوعين المساهمين كون الدوري مبني على جهود شخصية بطموح عال”. وفق “كووورة”.
وأضافت: “لنا يد جميعاً في تحقيق رؤية سيدي ولي العهد محمد بن سلمان (رؤية 2030)، والرياضة النسائية جزء لا يتجزأ من تحقيق الرؤية، وكرة القدم من أكثر الرياضات شعبية في العالم، المواهب موجودة بشكل كبير وتستحق أن تكتشف ويتم تنميتها في أسرع وقت”.
وختمت الغامدي حديثها مع بأمنية، قائلة: “أتمنى من الجهات المختصة النظر في الجانب الرياضي النسائي في الرياضات الاحترافية كباقي الدول، وتشكيل بصمة كروية في وطننا بشكل رسمي ودولي، ونستطيع منافسة الدول برفع أسم مملكتنا”.