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أخبار الخرج > ال خرصان : الْيَوْمَ الوطني تاريخ مجيد وحاضر سعيد
24/09/2019   1:16 م

ال خرصان : الْيَوْمَ الوطني تاريخ مجيد وحاضر سعيد

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قال الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان رئيس مركز الرفيعة في محافظة الخرج واحد احفاد الرواد الذين دخلوا الرياض سنة ١٣١٩ مع جلالة الملك عبدالعزيز حفظه الله ان الذكرى التاسعة والثمانين لليوم الوطني مناسبة عظيمة تذكرنا بفضل الله علينا في هذه البلاد المباركة بإعلان الملك عبدالعزيز رحمه الله توحيد البلاد في يوم الخميس ٢١ جمادى الاولى ١٤٤٠ الموافق لأول ايام برج الميزان من السنة الميلادية ١٩٣٢ وإطلاق مسمى المملكة العربية السعودية عليها ، ولا شك ان جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله ورجاله بذلوا جهادا كبيرا في سبيل توحيد البلاد على دين الاسلام والسمع والطاعة لولي الامر وعلى الامن والاستقرار في الاوطان ، وقد حصل هذا بفضل الله ثم بفضل الملك عبدالعزيز ومن بعده ابنائه الملوك البررة رحمهم الله، ونحن ولله الحمد لا زلنا نعيش في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير رعاه الله ويساعده ويعاضده سيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نايب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سلمه الله مما يجعلنا نقول في الْيَوْمَ الوطني ان بلادنا ولله الحمد تعيش تاريخا مجيدا وحاضرا سعيد ، وقال الشيخ ابن خرصان في اخر تصريحه اسأل الله ان يحفظ لنا ديننا وقيادتنا الرشيدة ووطننا الغالي وشعبنا الوفي .

ال خرصان : الْيَوْمَ الوطني تاريخ مجيد وحاضر سعيد

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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