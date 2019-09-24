رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر أمس (الإثنين) الحفل الذي أقامته وزارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 بمقر الوزارة في العاصمة، وذلك بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ووزير الإعلام تركي الشبانة.
وحضر الحفل عدد من الأمراء والمسؤولين ومنسوبي وزارة التعليم وعدد من الطلاب والطالبات، فيما تجول أمير الرياض في معرض الصور “رؤية وطن” المقام خصيصاً لهذه المناسبة، واطلع على ما فيه من أركان وأجنحة.
وأدى عدد من الطلاب والطالبات أوبريت “وطن الشموخ”، وجرى خلال الحفل تكريم المتمزين والمتميزات واختتم بالعرضة السعودية.
وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن سعادته بهذه المناسبة السعيدة على جميع أبناء الوطن، منوهاً بضرورة استشعار نعم الله علينا التي من بينها وحدة الصف والكلمة، وهي النعمة التي تستحق أن نحتفل بها في هذا اليوم.
من جانبه، أكد الدكتور حمد آل الشيخ، أن التعليم يعد أحد أهم الركائز الأساسية التي يبنى به مستقبل الوطن، ويعول عليه في إعداد جيل يعتز بانتمائه لأرضه وولائه لقيادته، مبيناً أن التعليم سيشهد نقلة نوعية مع النظام الجديد للجامعات، حيث تستكمل الوزارة حالياً الإجراءات النظامية لإقراره.
#فيديو |
الأمير فيصل بن بندر: أشكر وزير التعليم الذي أتحفنا بحفل رائع جداً
#همه_التعليم_قمة_للوطن
#همة_حتى_القمة pic.twitter.com/GZArHf2suv
— وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 24, 2019
وفق “أخبار 24”.