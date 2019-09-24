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24/09/2019   8:24 ص

تحذير لأصحاب الدوامات الليلية.. أنتم معرضون بشدة للإصـابة بهذه الأمراض

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حذر تقرير صادر عن مختصين في الشؤون الصحية والطبية، من يعملون في ساعات متأخرة من الليل بأنهم عرضة للإصـابة بعدة أمراض على المدى البعيد، بسبب تغير الساعة البيولوجية لديهم.

وأوضح التقرير وفقاً لموقع “ميديكال نيوز توداي”، أن الحرمان من النوم أو تغير العادات اليومية قد تكون له عواقب وخيمة على الصحة، وربما يؤدي إلى مجموعة من الأمراض التي تحدث غالباً بسبب اضطراب جهاز المناعة.

وذكر التقرير أن الكثير من أصحاب الدوامات الليلية يعانون من أعراض الصداع والأرق واضطرابات الهضم، كما أنهم عرضة للإصـابة بأمراض كالقرحة وبعض أنواع السرطان وأمراض السمنة والتهاب الأمعاء، حيث تتأثر الخلايا المناعية في الأمعاء بتأثر الساعة البيولوجية.

ولفت إلى أن السهر ليلاً يحدث اضطرابات قد تؤدي في العديد من الحالات إلى التهاب حاد وانتهاك حاجز الأمعاء وتراكم الدهون.وفق “أخبار 24”.

تحذير لأصحاب الدوامات الليلية.. أنتم معرضون بشدة للإصـابة بهذه الأمراض

طب وتداوي
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