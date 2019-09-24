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أخبار محلية > تركي آل الشيخ ينشر فيديو من غرفة عمليات هيئة الترفيه.. ويشكر الشباب والفتيات العاملين فيها
24/09/2019   8:23 ص

تركي آل الشيخ ينشر فيديو من غرفة عمليات هيئة الترفيه.. ويشكر الشباب والفتيات العاملين فيها

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وجّه رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ الشكر لمنسوبي الهيئة من الشباب والفتيات ممن يعملون في تنظيم الفعاليات لتخرج بالشكل الأمثل الذي يُرضي المواطن والمقيم.

وقال آل الشيخ في كلمة وجهها لمنسوبي الهيئة: “أطمح منكم مثل ما عملنا في فعاليات اليوم الوطني، أن تعملوا في موسم الرياض والمواسم القادمة، شكراً لكم، نحن فريق واحد”.

كما نشر آل الشيخ مقطع فيديو يبرز جهود الشباب والفتيات في غرفة العمليات بغرفة الترفيه، أثناء الإشراف على جميع فعاليات اليوم الوطني في مناطق المملكة المختلفة.

وتتركز أعمال منسوبي غرف العمليات على التنسيق مع مديري المشاريع، ومتابعة الأعمال الميدانية، والعمل على أمن وسلامة الحضور. وفق “أخبار 24”.

تركي آل الشيخ ينشر فيديو من غرفة عمليات هيئة الترفيه.. ويشكر الشباب والفتيات العاملين فيها

أخبار محلية
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