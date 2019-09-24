نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. عروض مُبهرة من فعالية مملكة النجوم بكورنيش الحمراء بجدة
24/09/2019   8:22 ص

بالفيديو.. عروض مُبهرة من فعالية مملكة النجوم بكورنيش الحمراء بجدة

+ = -
677

انطلقت بجدة مساء اليوم، في احتفالات اليوم الوطني التاسع والثمانين، فعالية مملكة النجوم التي استُخدمت فيها الموسيقى والتقنيات ثلاثية الأبعاد.

وتضمنت الفعالية عروضاً حية تحبس الأنفاس، وعروضاً على شاشات (إل إي دي)، وألعاباً نارية لمدة 90 دقيقة، وتأثيرات ليزر وأضواء بأسلوب تكنولوجي متقدم، وسط حضور لافت من الجماهير.

وكان من أبرز ما شد انتباه الحضور ضمن فقرات الفعالية، فقرة التنين، ورحلة نحو المستقبل، والاستعراض بالدراجات والألعاب النارية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. عروض مُبهرة من فعالية مملكة النجوم بكورنيش الحمراء بجدة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885064753.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.