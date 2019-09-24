بالفيديو.. عروض مُبهرة من فعالية مملكة النجوم بكورنيش الحمراء بجدة

انطلقت بجدة مساء اليوم، في احتفالات اليوم الوطني التاسع والثمانين، فعالية مملكة النجوم التي استُخدمت فيها الموسيقى والتقنيات ثلاثية الأبعاد.
وتضمنت الفعالية عروضاً حية تحبس الأنفاس، وعروضاً على شاشات (إل إي دي)، وألعاباً نارية لمدة 90 دقيقة، وتأثيرات ليزر وأضواء بأسلوب تكنولوجي متقدم، وسط حضور لافت من الجماهير.
وكان من أبرز ما شد انتباه الحضور ضمن فقرات الفعالية، فقرة التنين، ورحلة نحو المستقبل، والاستعراض بالدراجات والألعاب النارية.
رحلة نحو المستقبل
من فعالية مملكة النجوم في جدة#همة_حتى_القمة#MBC1 pic.twitter.com/YOIOLYM4Db
— MBC1 (@mbc1) September 23, 2019
تنين في جدة!
فعالية مملكة النجوم تنشر البهجة في اليوم الوطني السعودي#همة_حتى_القمة#MBC1 pic.twitter.com/gWcEczJh3G
— MBC1 (@mbc1) September 23, 2019
عروض مبهرة في فعالية مملكة النجوم بجدة#همة_حتى_القمة#MBC1 pic.twitter.com/k7xkMIoAea
— MBC1 (@mbc1) September 23, 2019
عروض تحبس الأنفاس في فعالية مملكة النجوم بجدة#همة_حتى_القمة#MBC1 pic.twitter.com/GUF976gbM8
— MBC1 (@mbc1) September 23, 2019
وفق “أخبار 24”.