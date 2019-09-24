وثقت مقاطع فيديو مشاهد من احتفالات اليوم الوطني التاسع والثمانين في الرياض وجدة والمناطق الأخرى.
واكتست ربوع الوطن باللون الأخضر من شماله حتى جنوبه ومن شرقه حتى غربه، حيث وحدت الهيئة العامة للترفيه الفعاليات في جميع مناطق المملكة تحت شعار “همة تحت القمة”.
وتنوعت الفعاليات ما بين عروض الألعاب النارية، والحفلات الغنائية، والاستعراضات والفنون الشعبية وألعاب وعروض الأطفال، وغيرها.
فيديو || الألعاب الناريه تزين سماء الرياض احتفالاً باليوم الوطني.#همة_حتى_القمة #اليوم_الوطني pic.twitter.com/QZCX7RIMdQ
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 23, 2019
فيديو || جانب من الاحتفالات في طريق الأمير تركي الأول#همة_حتى_القمة #اليوم_الوطني pic.twitter.com/35STCSm4E1
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) September 23, 2019
وفق “أخبار 24”.