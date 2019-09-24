الشلهوب: “العالمية صعبة قوية” عبارة خاطئة وأتمنى مشاهدة علي مبخوت في الدوري السعودي

أكد لاعب الهلال محمد الشلهوب أن ارتباطه بنادي الهلال “ارتباط أبدي” وأنه لايرى نفسه بقميص فريق آخر، وذلك على هامش تكريمه من قبل شركة إعمار الراعي والشريك الرسمي للهلال.
وأبدى الشلهوب الذي وضعت نجمة تحمل اسمه في ممر المشاهير في دبي، رغبته في مشاهدة علي مبخوت في الدوري السعودي، واصفاً زميله السابق في الهلال عمر عبدالرحمن بـ “اللاعب الأسطورة”.
كما وصف الشلهوب عبارة “العالمية صعبة قوية”، بأنها عبارة ذكية ومؤثرة ولكنها ليست صحيحة، مضيفاً: “العالمية ليست مجرد المشاركة في بطولات عالمية، ولكنها مشاركة ونتائج وتقديم مستويات متميزة”.
وتابع: “أعتبر نفسي في وطني، والإمارات الحبيبة وجه الخير عليّ، حيث رزقت بابني بندر خلال وجودي هنا بمدينة العين مع الهلال خلال الموسم الماضي”، مؤكداً أن ارتباطه بالهلال “أبدي”.وفق “أخبار 24”.
ورداً على أن علاقته الطيبة مع رؤساء الهلال أثّرت في استمراره طوال الفترة الماضية، رد الشلهوب: “لو أعرف هذا الشيء لن أستمر، ولن أرضى، ولا أقبل بالمجاملة في أي عمل”.