بعد انسحاب عادل الملحم.. عبدالله زنان يقرر الانسحاب من برنامج “الدوري مع وليد”

قرر الإعلامي الرياضي عبدالله زنان الانسحاب من الظهور في برنامج “الدوري مع وليد” الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج.
وكتب زنان عبر حسابه في “تويتر”: “تقديراً لجماهير الشمس، وتقديراً لكل من اتصل وأرسل، وتقديراً لكيان عشقته منذ الصغر، فقد قررت الانسحاب من برنامج الدوري مع وليد مع خالص التقدير لجميع الزملاء وعلى رأسهم الأخ وليد الفراج”.
ورد الإعلامي الفراج على انسحاب زنان قائلاً: “أخ وعزيز وأتفهم الظروف المحيطة بك هذه الفترة، تشرفنا بك زميلا عزيزا وبإذن الله لنا عودة في المستقبل، الله يوفقك أيها النصراوي الأصيل”.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الإعلامي الرياضي عادل الملحم كان قد انسحب من برنامج “الدوري مع وليد” على الهواء مباشرة بسبب ما اعتبره إسقاطات متكررة على نادي النصر.