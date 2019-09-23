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أخبار محلية > “تركي آل الشيخ” يعلن تخفيضاً 20% على فعاليات موسم الرياض لمنسوبي القوات المسلحة والداخلية وأبناء الشهداء
23/09/2019   10:19 م

“تركي آل الشيخ” يعلن تخفيضاً 20% على فعاليات موسم الرياض لمنسوبي القوات المسلحة والداخلية وأبناء الشهداء

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أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن تخفيض 20% لمنسوبي القوات المسلحة والحرس الوطني والداخلية وأبناء الشهداء وذويهم صلة القرابة الأولى على كل فعاليات موسم الرياض.

جاء ذلك تفاعلاً من المستشار تركي آل الشيخ مع الفعاليات القائمة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين في جميع مناطق ومدن المملكة، والتي تحظى بحضور لافت.

يُذكر أن موسم الرياض ينطلق في 11 أكتوبر المقبل ويستمر لنحو شهرين، ويضم عدداً من الفعاليات الرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والخدع البصرية والألعاب وافتتاح مطاعم عالمية وغير ذلك. وفق “أخبار 24”.

“تركي آل الشيخ” يعلن تخفيضاً 20% على فعاليات موسم الرياض لمنسوبي القوات المسلحة والداخلية وأبناء الشهداء

أخبار محلية
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