نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > النيابة العامة: القبض على شخص ظهر في فيديو يعتدي على امرأة في مكان عام
23/09/2019   7:13 م

النيابة العامة: القبض على شخص ظهر في فيديو يعتدي على امرأة في مكان عام

+ = -
1704

قال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إنه تم القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي بالضرب على امرأة في مكان عام.

وأوضح المصدر أن وحدة الرصد والمتابعة في النيابة العامة بعدما رصدت المقطع، أصدرت أمراً للجهات المختصة بالقبض على الرجل، وتم التوصل إليه ومباشرة إجراءات التحقيق معه وإيقافه بناءً على نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

وأكدت النيابة العامة أنها تتابع كل ما من شأنه مخالفة الأنظمة الجزائية أو المساس بسكينة وطمأنينة الفرد والمجتمع، ومحاسبة المتسبّب في ذلك في ضوء الأنظمة والتعليمات.حسب “أخبار 24”.

النيابة العامة: القبض على شخص ظهر في فيديو يعتدي على امرأة في مكان عام

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885064728.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.