نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بعد حديثه عن الإعلاميين.. “الإعلام الرياضي”: تصريحات رئيس الاتحاد مرفوضة وسنتخذ الإجراءت اللازمة
23/09/2019   7:11 م

بعد حديثه عن الإعلاميين.. “الإعلام الرياضي”: تصريحات رئيس الاتحاد مرفوضة وسنتخذ الإجراءت اللازمة

+ = -
924

خاطب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي إدارة نادي الاتحاد لإيضاح ما ورد في الحديث التلفزيوني لرئيس مجلس إدارة النادي أمس خلال لقاء في برنامج “الدوري مع وليد”.

وكان رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي قال في تصريحات خلال البرنامج إن ثلاثة إعلاميين طلبوا منه مساعدات مالية، ولم يجدوا تجاوباً منه فبدؤوا بمحاربته واستخدام المنبر الإعلامي ضده والتركيز على السلبيات فقط.

وقال الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في بيانٍ صدر عنه اليوم إنه تمت مخاطبة إدارة النادي بصورة عاجلة لإيضاح ما تم الحديث عنه والتحقق منه، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبت ذلك؛ لضمان عدم المساس بنزاهة الإعلام الرياضي وصورته الحقيقية.وفق “أخبار 24”.

وأكد الاتحاد رفضه لأي اتهام أو إساءة للزملاء الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام، مؤكداً ثقته في الإعلام الرياضي ومنسوبيه وما يحملونه من المهنية والمصداقية.

بعد حديثه عن الإعلاميين.. “الإعلام الرياضي”: تصريحات رئيس الاتحاد مرفوضة وسنتخذ الإجراءت اللازمة

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885064724.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.