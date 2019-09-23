بعد حديثه عن الإعلاميين.. “الإعلام الرياضي”: تصريحات رئيس الاتحاد مرفوضة وسنتخذ الإجراءت اللازمة

خاطب الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي إدارة نادي الاتحاد لإيضاح ما ورد في الحديث التلفزيوني لرئيس مجلس إدارة النادي أمس خلال لقاء في برنامج “الدوري مع وليد”.
وكان رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي قال في تصريحات خلال البرنامج إن ثلاثة إعلاميين طلبوا منه مساعدات مالية، ولم يجدوا تجاوباً منه فبدؤوا بمحاربته واستخدام المنبر الإعلامي ضده والتركيز على السلبيات فقط.
وقال الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي في بيانٍ صدر عنه اليوم إنه تمت مخاطبة إدارة النادي بصورة عاجلة لإيضاح ما تم الحديث عنه والتحقق منه، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال ثبت ذلك؛ لضمان عدم المساس بنزاهة الإعلام الرياضي وصورته الحقيقية.وفق “أخبار 24”.
وأكد الاتحاد رفضه لأي اتهام أو إساءة للزملاء الإعلاميين في مختلف وسائل الإعلام، مؤكداً ثقته في الإعلام الرياضي ومنسوبيه وما يحملونه من المهنية والمصداقية.