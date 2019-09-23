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اخبار رياضية > المحمدي: ليس بيننا «خلاف»
23/09/2019   1:36 م

المحمدي: ليس بيننا «خلاف»

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استبعد الوطني صالح المحمدي مدرب فريق الأهلي لكرة القدم وجود أي خلافات شخصية بينه وبين أي لاعب كان لها دور في غيابه في قائمته الأساسية والاحتياطية في نزال الفتح 2 / 0 في الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقال لـ”الاقتصادية” “لا يوجد بيني وبين أي لاعب خلاف يذكر، وما يتردد غير صحيح إطلاقا، وكل ما في الأمر أنني أبحث عن اللاعب الجاهز بدنيا الذي يخدم الطريقة الفنية التي أتبعها”.

وأضاف “لا أجامل أي لاعب مهما كان اسمه، وكل ما يهمنا في هذه المرحلة بالذات عودة الفريق إلى مستواه الفني المعروف عنه، وبالتالي تحقيق النتائج الإيجابية”، مضيفا “أعرف إمكانات اللاعبين كافة تابعتهم عن بعد في الجولات الثلاث الماضية، وأيضا تعرفت عليهم بشكل أكبر في التدريبات التي سبقت مواجهة الفتح”.

وأوضح المحمدي أنه عكف على تصحيح الأخطاء الفنية، وقال: “كانت هناك أخطاء في خط الدفاع نعمل على معالجتها، وأيضا عملنا على الجانب الهجومي، وصحيح أننا فزنا على الفتح وهذا لا يعني توقفنا على معالجة تلك الأخطاء”.

من جهة أخرى، منح المحمدي المدافع معتز هوساوي الذي ارتدى شارة القيادة، الضوء الأخضر للمشاركة في لقاء الانتصار الذي كسبه الأهلي 4 / 1 البارحة على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي، بعد زوال الآلام كافة التي كان يشتكي منها في (الرئة) والتي غيبته عن الظهور مع الفريق منذ بداية منافسات الموسم الرياضي الماضي، حيث لعب 70 دقيقة، حيث سجل للأهلي عبدالرحمن غريب “هدفين”، سلطان مندش، وسلمان المؤشر.

المحمدي: ليس بيننا «خلاف»

اخبار رياضية
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