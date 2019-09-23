الشلهوب: الهلال سيكسر هيمنة «شرق القارة» على البطولة الآسيوية

أكد محمد الشلهوب، لاعب الهلال السعودي، أن فريقه يتطلع لتجاوز فريق السد القطري في مواجهتي نصف نهائي دوري أبطال آسيا والوصول إلى النهائي، مشيراً إلى أن الجميع عاقد العزم على تحقيق هذا الإنجاز.
وعن فرق المستوى بين فرق شرق القارة الآسيوية وغربها في ظل سيطرة الشرق على البطولات الآسيوية، قال قائد الهلال السعودي: «في الوقت الحالي تعتبر فرق شرق القارة أقوى، لكن فرق غرب آسيا لديها جميع الإمكانيات، وأتمنى أن يتطور مستواها، وإن وصلت فرق الغرب إلى كأس العالم فأتمنى تقديم مستويات كبيرة»، وإن الهلال كاد أن يكسر هيمنة فرق شرق القارة إلا أن الحظ لم يساعده في ذلك.
وقال الشلهوب في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس في دبي إن المباراة المقبلة لن تكون سهلة، ولكن بجهود اللاعبين والجهاز الإداري والفني سيتمكن ممثل السعودية من الوصول إلى المباراة النهائية، موضحاً أن تشكيلة الفريق الحالية قادرة على تحقيق ذلك، في ظل الجودة التي يتمتع بها اللاعب السعودي في تشكيلة الهلال، إضافة إلى أن أجانب الفريق يقدمون الإضافة بشكل واضح من خلال المباريات التي لعبها الهلال مع بداية الموسم الحالي، متأملاً في أن يكون هناك تناغم أكبر بين اللاعبين المحليين والأجانب ويصب ذلك في تحقيق البطولات.
وأكد أن اللاعبين بدأوا في فهم أفكار المدرب الجديد الروماني رازفان يوماً بعد الآخر، مشيراً إلى أن المدرب الروماني بدأ أيضا بمعرفة قيمة نادي الهلال وهو ما يعد أمرا إيجابيا، متمنياً أن يكون هذا التفاهم بين اللاعبين والمدرب يصب في النهاية لمصلحة نادي الهلال.
وحول ما إذا كان الفريق بحاجة لتدعيمه بلاعبين جدد محليين أو أجانب قال قائد نادي الهلال: «اللاعبون الموجودون فيهم الخير والبركة، ويجب أن نقاتل بهم ونمضي قدما في البطولة الآسيوية عبر مباراتي نصف نهائي والنهائي»، مؤكداً أن الفوز على فريق الاتحاد ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان جعلهم مرتاحين بشكل كبير كونهم في المركز الأول، إلا أنه استدرك وقال: «لا يزال الدوري في بداياته ونأمل الاستمرار بحصد أكبر عدد من النقاط».
ودعا محمد الشلهوب الجمهور السعودي لدعم الهلال في مباراته المقبلة أمام السد القطري كون الهلال أصبح ممثل الوطن الوحيد، خاصة أن الأندية السعودية والمنتخبات غابت منذ وقت طويل عن البطولات الخارجية، وأضاف: «أتمنى أن يكون الهلال من يشرف المملكة في الحصول على البطولة الآسيوية، سواء على مستوى الأندية المحلية أو الخليجية، حيث إن آخر لقب للأندية الخليجية في البطولة كان في عام 2011.
وأكد أن اللاعب السعودي لديه الموهبة، وحاز على شهادات دولية في هذا الجانب، وقال: «لكن أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير طريقة عملنا في الملعب الناقصة التي بحاجة إلى تطوير»، متوقعاً أن يصل اللاعب السعودي مستقبلاً للاحتراف الخارجي، خاصة أن هناك نماذج عربية استطاعت فرض نفسها على الساحة العالمية كالجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مشدداً على أن اللاعب السعودي في طريقه للتطور.
وأكد أن الدعم غير المسبوق من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يصب في مصلحة الرياضة السعودية، وسيكون نقلة تحول نحو التطور.
وحول تكريمه بوضع نجمة باسمه في «ممر المشاهير» في دبي، الذي تنفذه شركة إعمار العقارية في وسط المدينة، قال الشلهوب: «أقدم شكري لشركة إعمار و(دبي ستار) التي وضعتني ضمن كوكبة المشاهير الذين يتم وضع أسمائهم في هذا الممر»، وأضاف: «أشكر جميع من ساعدني على الوصول إلى هذه المرحلة».
وسيضم «ممر المشاهير» نحو 10 آلاف نجمة، التي من ضمنها نجمة محمد الشلهوب، حيث تكرم دبي عددا من المشاهير والمؤثرين، الذين تركوا بصمة ذهبية على صفحات التاريخ الإنساني وفي ذاكرة الناس، والذين أطلقوا أخيراً العنان لترشيحاتهم لأول 400 نجم وشخصية، ستضيئ نجومهم «ممر المشاهير» الذي يتخذ من وسط مدينة دبي مكاناً له.
وسيكون ممشى المشاهير «نجوم دبي» بمثابة تحية إلى شخصيات بارزة تركت بصمة ملموسة في العالم في مجالات متنوعة تشمل الموسيقى والسينما والفنون والهندسة المعمارية والرياضة والأدب، إضافة إلى الشخصيات الاجتماعية المؤثرة.