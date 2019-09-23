الاتحاد يحتوي أزمة سييرا والبيشي

ترتب إدارة نادي الاتحاد لعقد اجتماعٍ ثنائي بين التشيلي جوزيه سييرا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وعبد العزيز البيشي، لاعب الوسط، على هامش أول حصة تدريبية قادمة، وفقًا لما ذكرته مصادر “الرياضية”.
وتهدف الخطوة، حسب المصادر، إلى إنهاء خلافٍ، يتكتم النادي على طبيعته، بين المدرب واللاعب.
وأدى الخلاف إلى إبعاد البيشي عن قائمة الفريق، التي خسرت أمس الأول من الهلال 1ـ3، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
إلى ذلك، تعقد إدارة الاتحاد سلسلة اجتماعات، الأسبوع الجاري، مع سييرا، لبحث أسباب تدني النتائج. وطبقًا للمصادر، يفضِّل مسيِّرو النادي، وفي مقدمتهم أنمار الحائلي الرئيس، مناقشة المدرب وطرح بعض الأفكار عليه، بدلًا من إقالته حاليًّا. وكان الاتحاد غادر دوري أبطال آسيا من ربع النهائي إثر خسارته أمام الهلال بالنتيجة ذاتها، الثلاثاء الماضي.