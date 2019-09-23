فيتوريا يعاتب اللاعبين.. وآدم يستعد للأهلي

كشفت مصادر «دنيا الرياضة» أن مدرب النصر البرتغالي روي فيتوريا اجتمع بلاعبي الفريق طويلاً من دون حضور الأجهزة الإدارية، وأوضح لهم سلسلة من الأخطاء التي وقعوا فيها بمباراة الحزم وطالب بضرورة تلافيها بالمباريات المقبلة، وأهمية استشعار المسؤولية وتحسين مستوياتهم.
وينتظر أن يجري المدرب البرتغالي بعض التعديلات الفنية قبل مواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليكون المهاجم عبدالفتاح آدم ضمن قائمة البدلاء للمرة الأولى، بعد تعافيه من الإصابة، إذ واصل تدريباته اللياقية مع استخدام الكرة في تدريب البارحة مع مساعد المدرب، فيما واصل لاعب منتصف الميدان البرازيلي جوليانو ديباولا ومواطنه المدافع مايكون بيريرا تواجدهم في صالة الحديد، ولم يتحدد بعد مدى إمكانية مشاركة الأول في مباراة الأهلي.