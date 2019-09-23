مستشهداً بما حدث عام 1400 هـ.. ماجد عبدالله: هزيمة الحزم ستكون الانطلاقة لتتويج النصر بالدوري

أبدى لاعب وقائد نادي النصر والمنتخب السعودي السابق ماجد عبدالله، ثقته بأن تمثل مباراة النصر والحزم والتي خسرها الفريق النصراوي، نقطة انطلاق لتتويج النصر بالدوري، مستشهداً بما حدث عام 1400 هـ.
وقال ماجد عبدالله: “في عام ١٤٠٠كان نفس السيناريو، بعد أن تعادلنا مرتين وفوز وحيد وفي الجولة الرابعة انهزمنا من الاتحاد ٥-١، وكانت هذه الخسارة نقطة الانطلاقة وحققنا الدوري في ذلك العام”.
وأضاف في تغريدة له على “تويتر”: “والسيناريو يتكرر الآن، وبإذن الله تكون نقطة الانطلاقة لكم كلاعبين وبداية التغيير للمنافسة وتحقيق الدوري بإذن الله للعالمي”. وفق “أخبار 24”.
ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 7 نقاط، حصدها من فوزين على ضمك والفتح وتعادل أمام الشباب، وخسارة وحيدة كانت يوم الجمعة الماضية أمام الحزم.