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أخبار محلية > أمران ملكيان بمنح أوسمة لعدد من منسوبي الداخلية ولمترشحين من دارة الملك عبدالعزيز
23/09/2019   1:30 م

أمران ملكيان بمنح أوسمة لعدد من منسوبي الداخلية ولمترشحين من دارة الملك عبدالعزيز

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الإثنين)، أمرين ملكيين، بالموافقة على منح أوسمة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية، إضافةً إلى الذين تم ترشيحهم من دارة الملك عبدالعزيز.

وفيما يلي نص الأمرين الملكيين.

الأمر الملكي الأول

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة لعدد من منسوبي وزارة الداخلية لقاء قيامهم بأعمال مميزة وهم:
1 ـ العريف / ناصر بن هادي بن معجب اليامي.
2 ـ العريف / علي بن مهدي بن سالم آل سليم.
3 ـ الجندي / فهد بن سعود بن ظافر اليامي.
4 ـ الجندي المتوفى / إبراهيم بن حسين بن أحمد آل هشلان.
كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح وسام الملك فيصل من الدرجة (الثالثة) لكل من:
1 ـ العقيد الركن / رفيع بن سليمان المسعودي.
2 ـ الجندي الأول / محمد بن مبارك الراشدي.
من منسوبي وزارة الداخلية.

الأمر الملكي الثاني

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للذين تم ترشيحهم من قبل دارة الملك عبدالعزيز وهم:
1 ـ الدكتور / محمد بن عبدالرحمن الربيع – وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة.
2 ـ الأستاذة الدكتورة / ليلى بنت صالح البسام – وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة.
3 ـ الدكتور / عبدالرحمن بن صالح الشبيلي – وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة.
4 ـ الأستاذ الدكتور / عبدالله بن ناصر الوليعي – وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة.
5 ـ الأستاذ الدكتور / أحمد بن عمر الزيلعي – وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة.
6 ـ الأستاذ الدكتور / عبدالله بن محمد الشهري – وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة.

أمران ملكيان بمنح أوسمة لعدد من منسوبي الداخلية ولمترشحين من دارة الملك عبدالعزيز

أخبار محلية
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