“كبار العلماء” بمناسبة اليوم الوطني: المملكة متمسكة بمبادئها ملتزمة بمنهجها نتيجة للسياسات الحكيمة

أكدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن الله أنعم على هذه البلاد بنعم كثيرة، يأتي في طليعتها اجتماع كلمتها ووحدة ترابها على هدى من كتاب الله وسنة رسوله منذ تأسيسها.
وقالت الأمانة في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، إنه بتوفيق الله ثم نتيجة للسياسات الحكيمة التي يتبعها ملوك البلاد، ظلت هذه الدولة متمسكة بمبادئها، ملتزمة بمنهجها، محافظة على الأسس التي قامت عليها، مؤثرة في العالم بوسطيتها واعتدالها في تنميته واستقراره.
وأوصت الجميع بتقوى الله، والمحافظة على ما أنعم الله به على هذه البلاد من تمسكها بكتاب الله وسنة رسوله واجتماع الكلمة حول ولاة الأمر، دون أن يفرق بيننا تيارات وافدة، أو أحزاب لها منطلقاتها المتغايرة، امتثالا لقوله تعالى: “منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون”. وفق “أخبار 24”.