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أخبار محلية > انتقال القنصلية الأمريكية في جدة إلى مقرها الجديد في حي المحمدية
23/09/2019   1:29 م

انتقال القنصلية الأمريكية في جدة إلى مقرها الجديد في حي المحمدية

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أعلنت القنصلية العامة الأمريكية في جدة نقل مقرها إلى موقع مبناها الجديد في حي المحمدية بجوار مبنى المدرسة الأمريكية العالمية الجديد، وذلك بعد مرور أكثر من 65 عاماً على تواجدها في حي الحمراء بشارع فلسطين.

وأوضحت القنصلية في بيان، أنها ستباشر عملها وخدماتها لسكان مدينة جدة والمنطقة الغربية اعتباراً من الغد، حيث يقع المدخل العام لجميع الخدمات القنصلية (التأشيرات وخدمات المواطنين الأمريكيين) في الجانب الغربي من القنصلية الجديدة في شارع الصفا.

يذكر أن أول بعثة دبلوماسية أمريكية في المملكة كانت في بيت تراثي وسط مدينة جدة القديمة بمنطقة البلد، وذلك في عام 1952، وكانت آنذاك السفارة الأمريكية في جدة، قبل أن تصبح لاحقاً القنصلية العامة بعد انتقال السفارة إلى الرياض، ثم انتقلت القنصلية من مقرها في البلد إلى حي الحمراء. وفق “أخبار 24”.

انتقال القنصلية الأمريكية في جدة إلى مقرها الجديد في حي المحمدية

أخبار محلية
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