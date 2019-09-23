تعرض طفل بمحافظة الطائف لحـادث دھـس في شارع العشرين بالشهداء الشمالية، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة.
وروت والدة الطفل تفاصيل الواقعة، مبينةً أن ابنها عمر عبدالعزيز تعرض للدهس خلال مرافقته لها بأحد شوارع الطائف على يد قائد مركبة من نوع “إنوفا”.
وقالت والدة الطفل وفقاً لـ”سبق”، إن قائد المركبة لم يكتفي بدهس ابنها ووجه لها ألفاظاً بذيئة وخارجة عن الذوق العام، قبل أن يهرب من موقع الحـادث.
وأضافت أن ابنها أصـيب ببعض الكدمات في وجهه وأقدامه وبطنه جراء الحـادث، موضحةً أنها تقدمت ببلاغ إلى الجهات الأمنية للقبض على قائد المركبة.