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أخبار محلية > “الترفيه” توضح ملابسات فيديو اشتعال النار بإحدى منصات الألعاب النارية قرب استاد الملك فهد
23/09/2019   8:23 ص

“الترفيه” توضح ملابسات فيديو اشتعال النار بإحدى منصات الألعاب النارية قرب استاد الملك فهد

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أصدرت الهيئة العامة للترفيه بياناً اليوم (الإثنين)، أوضحت فيه ملابسات مقطع الفيديو المتداول أمس (الأحد)، حول حدوث اشتعال في إحدى منصات إطلاق الألعاب النارية قرب استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وأكدت الهيئة أنه وبناء على التحقيقات التي تم إجراؤها فور وقوع الحـادثة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تبين أن هناك خلل فني وقع في مرحلة الإطلاق، نتج عنه إصـابة طفيفة لطفلة وتمت معالجتها في الحال من قبل فرق الهلال الأحمر الموجودة بالموقع.

وأضافت أنه لم ينتج أي أضرار أخرى عن الحـادث، داعية الجميع لضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن منصات إطلاق الألعاب النارية، حفاظاً على سلامتهم.وفق “أخبار 24”.

“الترفيه” توضح ملابسات فيديو اشتعال النار بإحدى منصات الألعاب النارية قرب استاد الملك فهد

أخبار محلية
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