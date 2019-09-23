بالفيديو.. متصلة تشكو باكية من عدم خشوعها في الصلاة.. والشيخ “المغامسي” يطمئنها

لم تتمالك متصلة دموعها وبكت خلال سؤالها عبر برنامج “الأبواب المتفرقة” الذي يعرض على قناة “mbc”، بسبب عدم خشوعها على النحو الأمثل في الصلاة.
واستفسرت السيدة من إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي عن سبب عدم خشوعها في الصلاة رغم حرصها الشديد عليها.
وقال المغامسي في رده على المتصلة، إنه بمجرد أنها تفكر في سبب عدم خشوعها فهذا يدل على أن نفسها توابة آمنة، ولكن البلاء فيمن يصلي ولا يخشع ولا يفكر في سبب عدم خشوعه، ومن ثم فإن مجرد السؤال عن السبب هو مفتاح خير عظيم ودلالة على الخوف من الله. وفق “أخبار 24”.
مقطع مؤثر..
متصلة باكية تسأل الشيخ المغامسي: لماذا لا أخشع في صلاتي يا شيخ؟!@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani pic.twitter.com/DuA8dRPjb8
— الأبواب المتفرقة (@alabwab) September 22, 2019