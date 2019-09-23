تمكنت فرق الدفاع المدني بالجبيل من السيطرة وإخماد حريق اندلع في مطعم بالمنطقة السكنية بالقرب من مركز المدينة، قبل وصول النيران إلى المرسى المجاور ودون حدوث أضرار بشرية.
وأوضح متحدث الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني أن الدفاع المدني بمحافظة الجبيل تلقى بلاغاً مساء اليوم الأحد باندلاع حريق بأحد المطاعم الشهيرة بمحافظة الجبيل بكورنيش الفناتير.
وأضاف، أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادث وتمت السيطرة على النيران، دون انتشارها وتطورها، ودون أي إصابات أو وفيات ولله الحمد، فيما تجري التحقيقات لمعرفة أسباب الحادث.
وفق “أخبار 24”.