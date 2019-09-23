شاهد.. “مجسم البيرق” الذي سيُنفذ في دوار العزيزية بالخبر

نشرت مبادرة “جائزة مجسم وطن” إحدى مبادرات مجموعة الفوزان لخدمة المجتمع صوراً ومقطع فيديو للشكل الذي سيكون عليه “مجسم البيرق” الذي سيتم تنفيذه في دوار العزيزية بمدينة الخُبر.
وأعلنت المبادرة عن التصميم الفائز بالجائزة في موسمها الأول، مشيرةً إلى أنه تم اختياره من أصل 45 مشاركة مستوفية المعايير والشروط.
ونفذ التصميم الفائز 4 مهندسين ومعماريين سعوديين وهم: عبدالقادر السويدان، ورابعة العبد القادر، ومشعل بالطيور، وعبدالرحمن الوطبان.
وأكّدت المبادرة أن مجسم البيرق –على شكل راية ترفرف- سيرى النور في اليوم الوطني المقبل 2020، فيما ستطلق مبادرة الجائزة الموسم الثاني لتصميم مجسم جديد في مكان آخر من ربوع الوطن.
وكانت الفوزان لخدمة المجتمع وقعت مذكرة تفاهم مع أمانة المنطقة الشرقية لتخصيص دوار العزيزية كموقع لتنفيذ التصميم الفائز بجائزة مجسم وطن في موسمها الأول. وفق “أخبار 24”.
ومبادرة جائزة مجسم وطن هي مسابقة وطنية لتصميم مجسمات الأماكن العامة لدعم الجانب الجمالي في مدن المملكة، ويحصل التصميم الفائز على جائزة نقدية قدرها 50 ألف ريال.
“مجسم البيرق” والذي سيتم تنفيذه في دوار العزيزية بمدينة الخبر، وسيرى النور في اليوم الوطني المقبل بإذن الله. #اليوم_الوطني89 pic.twitter.com/Eb82dHmopr
— جائزة مجسم وطن (@MW_award) September 21, 2019