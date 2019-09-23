نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مصادر: الشيخ الحذيفي يدخل المستشفى إثر وعكة صحية ألمت به
23/09/2019   1:38 ص

مصادر: الشيخ الحذيفي يدخل المستشفى إثر وعكة صحية ألمت به

+ = -
755

أفادت مصادر أن إمام المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي أُدخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية إثر وعكة صحية ألمت به.

وقال الإعلامي الرياضي محمد الحذيفي، إن الشيخ سيخضع لبعض الفحوصات، وبعد ظهور النتيجة سيتقرر خروجه من المستشفى.

مصادر: الشيخ الحذيفي يدخل المستشفى إثر وعكة صحية ألمت به

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885064613.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.