مصادر: الشيخ الحذيفي يدخل المستشفى إثر وعكة صحية ألمت به

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أفادت مصادر أن إمام المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي أُدخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية إثر وعكة صحية ألمت به.
وقال الإعلامي الرياضي محمد الحذيفي، إن الشيخ سيخضع لبعض الفحوصات، وبعد ظهور النتيجة سيتقرر خروجه من المستشفى.
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