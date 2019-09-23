بيان من رئيس النصر: هناك من يحاولون جرنا إلى خارج الملعب.. ومن يسيء للنادي سأكون له بالمرصاد

قال رئيس نادي النصر صفوان السويكت إن هناك ما يثير الشك في الأخطاء التحكيمية المتكررة تجاه فريقه، مشيراً إلى أن هناك كثيرا من أصحاب المصالح الشخصية يحاولون جرّ النادي في خلافات خارج الملعب وإحداث زعزعة في الفريق بلاعبيه وجهازه الفني.
ونشر السويكت سلسلة من التغريدات عبر حسابه في “تويتر” بدأها بالاعتذار لجماهير النادي عن النتائج في الفترة الأخيرة، مؤكداً أنه وكل العاملين معه في الفريق على ثقة بتجاوز الأزمة المفتعلة.
وأضاف السويكت أن له عدة وقفات حول الحاصل مع فريقه، قائلاً: “آثرت الصمت والهدوء وتغليب الحكمة في بداية الموسم، وتابعت بنفسي وبدون أحكام مسبقة معظم تفاصيل ومحركات المشهد الرياضي عن قرب”.
وتابع بأن التعصب الشديد والفجور في الخصومة والأفكار السطحية وتسليم العقل، مبادئ غير صحية تتغلغل داخل هذه الأجواء، مشيراً إلى أن التنافس الرياضي متعة وإثارة وعشق، ويخدم الوطن، لكن يذهب جماله إذا نقص ميزان العدالة.
وأكّد أنه عفا عمن أساء له شخصياً لكن من يفكر بالإساءة أو سلب حقوق ومكتسبات النادي فسيكون له بالمرصاد بلغة القانون وأمام الملأ.
وتابع: “الإسقاطات اليومية المتكررة على النصر وكأنه كلأ مباح وجدار قصير، والتراقص والفرح بخروج ممثل الوطن أمام السد القطري، ينافي أول مبادئ العدالة والوطنية، ولذا استمتع ببرنامجك وحدك، فهو لا يمثلنا”.وفق “أخبار 24”.
وحول موقفه من التحكيم، قال السويكت إنه افترض وبحسن نية أن الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة، لكنه أشار إلى أن خسارة اثنين من أغلى اللاعبين بسبب ضعف الحكام بالتعامل مع الركل والضرب في مباراتي الفتح والشباب أمر لا يمكن السكوت عنه، مضيفاً بأن ما أثار شكوكه هو عمل تقنية الفار في مباريات الفرق الأخرى بينما تُهمل في مباريات فريقه.
وأكد أنه وجهازه الإداري وبدعم الجماهير لن يرضخوا لمحاولات الكثير من أصحاب المصالح الشخصية لجر النادي إلى خارج الملعب، وسيتصدون لمحاولات زعزعة الفريق بلاعبيه وجهازه الفني.