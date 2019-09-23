لاعب النصر امرابط يرد على أنباء مطالبته النادي بزيادة قيمة عقده

رد محترف الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر المغربي نور الدين امرابط على الأنباء التي جرى تداولها عن مطالبته نادي النصر بزيادة قيمة عقده.
وقال امرابط في توضيح له: إشارة إلى الشائعات المتداولة عن طلبي لزيادة المميزات المالية وإلا لن ألعب، هذا غير صحيح مطلقاً.
وأضاف: تقديراً للنصر جماهير ومجلس إدارة ومن كل قلبي أقول إني أسعد وأتشرف باللعب للنصر ولو بدون مقابل ولا نحتاج بعد الله إلا دعمكم. وفق “أخبار 24”.
وكانت أنباء قد ذكرت أن امرابط طلب مميزات إضافية على عقده خلال معسكر الفريق وقبل مواجهة السد القطري، بعد اجتماعه مع رئيس النادي صفوان السويكت.