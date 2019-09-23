عمر السومة يذكر سلبيات برانكو ويطالب الجماهير بمساندة الأهلي

علّق مهاجم الأهلي اللاعب السوري عمر السومة، على حالة لاعبي الفريق النفسية خلال فترة المدرّب الكرواتي السابق برانكو إيفانكوفيتش، وذلك في تصريحات صحفية عقب فوز فريقه على مضيفه الفتح بثنائية نظيفة.
وأشار السومة إلى الحالة النفسية السيئة التي كان يعاني منها لاعبو الفريق خلال فترة برانكو ما أدَّى إلى تحقيق الفريق لنتائج سيئة مؤخراً، حيث قال: “برانكو كان يركز على تدريبات اللياقة قبل المباريات مما أرهق اللاعبين”.
وأضاف “أن الأمر تبدل للأفضل، بالتركيز على التدريبات التكتيكية قبل المباريات، حتى إن الابتسامة عادت إلى وجوه اللاعبين خلال التدريبات”، مطالباً جماهير الفريق بمساندة اللاعبين في الفترة المقبلة.وفق “أخبار 24”.