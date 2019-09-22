نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > للاشتباه في طائرة مسيرة.. تحويل رحلتين كانتا قادمتين إلى مطار دبي لمطارات بديلة
22/09/2019   7:36 م

للاشتباه في طائرة مسيرة.. تحويل رحلتين كانتا قادمتين إلى مطار دبي لمطارات بديلة

+ = -
742

أعلنت مؤسسة مطارات دبي أن حركة الرحلات القادمة إلى مطار دبي الدولي، تأثرت قليلاً فيما بين الساعة 12.36 و12.51 ظهراً، بالتوقيت المحلي للدولة، بسبب الاشتباه بنشاط طائرة بدون طيار “مسيرة”.

وأضافت في بيان لها أنه تم تحويل رحلتين قادمتين خلال تلك الفترة؛ الأولى قادمة من بريسبين وسنغافورة إلى مطار آل مكتوم، والثانية من دلهي إلى مطار الشارقة الدولي، ثم عادتا إلى مطار دبي الدولي عقب فتح مجاله الجوي.

وفي السياق ذاته بيّن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن إغلاق المطار لم يتجاوز 15 دقيقة، مؤكداً الدعوة لجميع أفراد المجتمع بالالتزام بالحظر التام على استخدام هذا النوع من الطائرات في محيط المطار.وفق “أخبار 24”.

للاشتباه في طائرة مسيرة.. تحويل رحلتين كانتا قادمتين إلى مطار دبي لمطارات بديلة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885064581.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.