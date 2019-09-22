للاشتباه في طائرة مسيرة.. تحويل رحلتين كانتا قادمتين إلى مطار دبي لمطارات بديلة

أعلنت مؤسسة مطارات دبي أن حركة الرحلات القادمة إلى مطار دبي الدولي، تأثرت قليلاً فيما بين الساعة 12.36 و12.51 ظهراً، بالتوقيت المحلي للدولة، بسبب الاشتباه بنشاط طائرة بدون طيار “مسيرة”.
وأضافت في بيان لها أنه تم تحويل رحلتين قادمتين خلال تلك الفترة؛ الأولى قادمة من بريسبين وسنغافورة إلى مطار آل مكتوم، والثانية من دلهي إلى مطار الشارقة الدولي، ثم عادتا إلى مطار دبي الدولي عقب فتح مجاله الجوي.
وفي السياق ذاته بيّن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن إغلاق المطار لم يتجاوز 15 دقيقة، مؤكداً الدعوة لجميع أفراد المجتمع بالالتزام بالحظر التام على استخدام هذا النوع من الطائرات في محيط المطار.وفق “أخبار 24”.