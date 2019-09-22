رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة الخرج : يوم الوطن لا يشبه غيره من الأيام

أبدى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الخرج وعدد من أعضاء مجلس إدارتها اعتزازهم وفخرهم بالذكرى السنوية لليوم الوطني المجيد، وأكدوا أن المملكة العربية السعودية تمضى بخطوات رائدة نحو آفاق واسعة من التطور في شتى الميادين وفقا لرؤية عالمية وهادفة وبدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين وأن رؤية 2030 تشعر الجميع بالتفاؤل بمستقبل مميز للأجيال القادمة.
و أكد رئيس المجلس عماش بن الدفين السبيعي أن تأسيس المملكة وتوحيدها على يد الملك عبد العزيز – يرحمه الله – من المعالم البارزة في العصر الحديث حتى أن المملكة أنجزت في فترة وجيزة ما يثير الإعجاب مقارنة بدول عديدة سبقتها عشرات السنين في تحديد خطوات البناء والتنمية فقد شهدت المملكة تنفيذ العديد من الخطوات الهامة والمتسارعة نحو توسيع قاعدة تطوير وتوسيع الهياكل المؤسسية والاقتصادية في البلاد للإسهام في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي واتخذت الهيئات قراراتها التنفيذية تأكيدا لاستمرارية النهج التنموي للمملكة ورؤية 2030 التي أقرت بتوجيه خطط التنمية المستدامة وربطها بالخطة الإستراتيجية وطرح مبادرات متنوعة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتحريك معطيات القطاع الخاص بوصفه الشريك الفعلي في إرساء قواعد التحول الوطني 2020.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الإدارة م. محمد بن إبراهيم العييناء أن الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه المؤسس استطاع أن يضع الأسس القوية مستمداً نهجه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسار أبناؤه على هذا المنوال بوعي تام وتقدير عميق لما مرت به المملكة من مراحل يحق لنا أن نفتخر بها.
من جانب آخر قالت نائب رئيس مجلس الإدارة آيات بنت أحمد أبو سليمان أن ذكرى اليوم الوطني صفحة جديدة نسعى جميعا لمواصلة كتابة تاريخنا على هدي المؤسس الأول الملك عبد العزيز طيب الله ثراه من خلال صفحة ناصعة نحاول جميعا الإسهام في تقديرها وتعزيز ذكراها لتنضم سطورنا إلى سطور التاريخ عطاء وبذلا وإخلاصا لهذا الوطن العزيز.
وفي ذات السياق قال عضو مجلس الإدارة ممثل الغرفة لدى مجلس الغرف م. عبدالعزيز بن ربيع الشريف أن وجه الحياة اليومية منذ تأسيس هذا الكيان الشامخ على يد الملك عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه تغير إيجابياً وساهم في تعزيز الانجازات المرتكزة على بنية تحتية متطورة في جميع المرافق العصرية حتى حققت الأرقام أعلى المعدلات التنموية والاقتصادية والاجتماعية بمعدلات قياسية قل أن تجد لها نظير .
فيما أكد عضو مجلس الإدارة عبدالعزيز بن قطين العالي أن التاريخ يكتبه الأفذاذ ويضيف إلى صفحاته الأجيال الوفية التي تعرف معنى الوطن والحفاظ عليه، ولهذا فإن ذكرى يومنا الوطني هي وقفة قصيرة لالتقط الأنفاس وشحذ معاول البناء والحرث لزرع الخيرات وإضافة أمجاد جديدة لهذا الوطن العملاق الذي وحد كلمته الملك المؤسس طيب الله ثراه . وشواهد التاريخ كثيرة في هذا الوطن العزيز وأثار أقدام من عملوا على بقائه عاليا بين الأمم لا تخفى على أحد وعلينا أن نبذل المزيد من العطاء والعمل.
واعتبر عضو مجلس الإدارة خالد بن عايض الجعيدي اليوم الوطني يوما مجيداً لا يشبه غيره من الأيام لأنه يجسد تاريخ وحقيقة هذه البلاد الغالية ورمز لإنجازات عظيمة ولأعمال جليلة، ففي هذا اليوم أعلن الملك المؤسس عبد العزيز – طيّب الله ثراه – نتذكر البطولات التي سطّرها مؤسس هذه البلاد والقائد الذي وحّدها تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأصبحت المملكة العربية السعودية مضرب المثل في الأمن والأمان وأصبحت كياناً إسلامياً عربياً شامخاً، ووضع الشريعة الإسلامية للدولة ورفعها شعار التوحيد.
وأكدت عضو مجلس الإدارة هيا بنت محمد الجبرين بأن اليوم الوطني هو يوم لمواصلة الكتابة في سجل التاريخ الناصع بالإنجازات وشامخا بالفكر والإبداع يهدي تجربته للإنسانية جمعاء مواصلة لتدفق نهر التاريخ المجيد لبلادنا العزيزة تحفه مواكب العطاء والبذل والعمل يحمل بصماتنا وامتداد عطائنا بين امم الأرض وتميزنا المستمد من التوحيد وخدمة الحرمين الشريفين رمز الإسلام على الأرض وقبلة كل المسلمين. والحرمان الشريفان اكبر شاهد على مجدنا وعزنا الذي يجعلنا نتفاخر بين الأمم في هذا اليوم العظيم من أيام وطننا العزيز.
وعلق عضو مجلس الإدارة مشعل بن صالح الجعيدي إن اليوم الوطني مناسبة تزيدنا إصرارًا على البذل والعطاء من أجل هذا الوطن الغالي الذي ننعم بخيراته الوفيرة، وهي مناسبة نتذكر فيها البطولات التي سطّرها مؤسس هذه البلاد والقائد الذي وحّدها تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، فأصبحت المملكة العربية السعودية مضرب المثل في الأمن والأمان.
من جانبه عبر عضو مجلس الإدارة سلطان بن مضحي القريني عن اعتزازه بحلول ذكرى اليوم الوطني لتأسيس المملكة، في ظل منجزات بارزة حققتها في كافة الميادين الاقتصادية والتنموية، وتواصل جهود البناء والمشروعات التي تستهدف تعزيز أركان الدولة، وتكريس الاستقرار والأمن للمملكة، والارتقاء بواقع ومستقبل الشعب السعودي وتحقيق الرفاهية له وفق تطلعات القيادة الرشيدة.
ورأى الأمين العام م. منصور بن حمود العماج هذه الذكرى الخالدة مناسبة يسعد لها وبها كل سعودي محب لوطنه وقيادته وهي فرصة لتجديد العهد والولاء لقادة مسيرة العزة والبناء ونراجع فيها الخطى ونشحذ السواعد والهمم للعمل المخلص ليبقى الوطن شامخا بين الأمم وهو أحد أهم المحطات التي تحفز دوما على إعادة قراءة التاريخ ليمنحنا قدراً كبيراً من الإحساس بقيمة الوطن ويدفعنا إلى التبصر والنظر إلى ما يمكننا أن نقدمه لهذا الوطن المعطاء.