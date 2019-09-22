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أخبار محلية > المفتي: نظام الحكم بالمملكة قائم على أسس متينة.. والتلاحم بين ولاة الأمر والشعب أبرز ما يميزه
22/09/2019   5:08 م

المفتي: نظام الحكم بالمملكة قائم على أسس متينة.. والتلاحم بين ولاة الأمر والشعب أبرز ما يميزه

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أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن التلاحم القوي والترابط الوطيد المتبادل بين ولاة الأمر وأبناء الشعب هو ما يميز نظام الحكم في المملكة.

وأشار إلى أن التفاف الشعب حول القيادة يساهم في رفع شأن المملكة ومكانتها وتحقيق الأمن والأمان في ربوعها، منوها بتمسك قادة البلاد بعقيدة التوحيد وتطبيق الشريعة وتعاليم الإسلام في جميع نواحي الحياة.

وقال آل الشيخ في كلمة بمناسبة اليوم الوطني الـ89، إنه منذ تأسيس المملكة حتى اليوم فإن نظام الحكم قائم على أسس متينة وقواعد راسخة لم يتزلزل مع الأحداث الجسام، والدولة تسعى لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين، وإعلاء مكانة المملكة بين دول العالم والأخذ بأسباب التنمية والتقدم. وفق “أخبار 24”.

وشدد على أن المملكة وعلى مر السنين تقوم حكومتها بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة ضيوف الرحمن طوال العام، فاتحة أبوابها لجميع القاصدين والزوار من الحجاج والمعتمرين، موفرة لهم جميع وسائل الراحة التي تيسر لهم القيام بمناسكهم بكل يسر وسهولة.

المفتي: نظام الحكم بالمملكة قائم على أسس متينة.. والتلاحم بين ولاة الأمر والشعب أبرز ما يميزه

أخبار محلية
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