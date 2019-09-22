انطلاق التمرين البحري المختلط “الموج الأحمر 2” بجدة بمشاركة 7 دول

انطلقت بمحافظة جدة اليوم (الأحد) أعمال التمرين البحري المختلط “الموج الأحمر 2″، الذي ينفذه الأسطول الغربي، بمشاركة الدول المشاطئة للبحر الأحمر (الأردن، ومصر، والسودان، وجيبوتي، واليمن، والصومال)، إضافة إلى القوات الجوية الملكية السعودية وحرس الحدود.
وصرح قائد الأسطول الغربي قائد تمرين “الموج الأحمر 2” اللواء البحري الركن صقر بن محمد الحربي بأن التمرين الذي يستمر حتى الخميس المقبل، يهدف إلى توحيد وتعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر وحماية المياه الإقليمية، وتعزيز التعاون العسكري، وتبادل الخبرات القتالية بين البلدان المشاركة، وتوحيد المفاهيم العسكرية، ورفع الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد مدير التمرين العميد البحري الركن عبدالرحيم بن طماح الحربي أنه سيُطبق خلال هذا التمرين جميع التدريبات العملية والنظرية، التي تشكل جانباً تدريبياً مهماً لجميع القوات المشاركة.