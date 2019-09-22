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أخبار محلية > “الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصاً بوافدة قتلت طفلة طعناً بالسكين
22/09/2019   5:04 م

“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصاً بوافدة قتلت طفلة طعناً بالسكين

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نفذت وزارة الداخلية في محافظة جدة اليوم (الأحد)، حكم القتل قصاصاً بجانية إثيوبية الجنسية، لقتلها طفلة سودانية، بطعنها بالسكين عدة طعنات حتى توفيت.

وأوضحت الوزارة أن المدعوة سكينة عبده براقو، أقدمت على قَتل الطفلة فاطمة حيدر صالح أحمد، فألقت قوات الأمن القبض عليها، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها.

وأضافت أن الجانية أُحيلت إلى المحكمة الجزائية، التي أصدرت بحقها صكاً بثبوت ما نُسب إليها، والحكم بقتلها قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ الحكم اليوم في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.وفق “أخبار 24”.

“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصاً بوافدة قتلت طفلة طعناً بالسكين

أخبار محلية
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