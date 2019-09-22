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أخبار محلية > تركي آل الشيخ ينشر فيديو لطفل موهوب بالغناء ويدعوه للتواصل معه
22/09/2019   5:02 م

تركي آل الشيخ ينشر فيديو لطفل موهوب بالغناء ويدعوه للتواصل معه

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دعا رئيس هيئة الترفية المستشار تركي آل الشيخ، أحد الأطفال الذين لديهم موهبة في الغناء إلى التواصل معه.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو يظهر فيه أحد الأطفال وهو يرتدي الثوب ويردد بصوت عذب إحدى الأغاني.

وكان آل الشيخ قد دعا الموهوبين فنياً للتواصل معه، لاستضافتهم في فعاليات هيئة الترفيه التي تقيمها ضمن موسم الرياض.

وتنطلق فعاليات موسم الرياض في 15 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 15 ديسمبر، متضمنة حفلات غنائية، وعروضا مسرحية وموسيقية، وفعاليات متنوعة أخرى. وفق “أخبار 24”.

تركي آل الشيخ ينشر فيديو لطفل موهوب بالغناء ويدعوه للتواصل معه

أخبار محلية
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