نظام إلكتروني لربط مراكز تقدير الحوادث بالورش وشركات قطع الغيار

قال مصدر إن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” بصدد تطبيق نظام إلكتروني بمراكز تقدير حوادث المركبات في محافظة جدة، وربطه مع الجهات ذات العلاقة بالحوادث عبر نظام إلكتروني شامل.
وأوضح المصدر أن النظام الإلكتروني سيسهم في تسهيل إجراءات المطالبات، ويختصر الكثير من الوقت والجهد، ويسرع عمليات التعويض من شركات التأمين، لافتاً وفقاً لصحيفة “المدينة” إلى أن هذه الخطوة ستعمل على ضبط عمليات التقدير وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأبان أن إجراءات تقدير الحوادث ستمر عبر عدة مراحل إلكترونية من خلال الربط مع شركات توريد قطع الغيار، وورش إصلاح المركبات لاستخراج التقرير إلكترونياً برسالة نصية على الجوال، على غرار المعمول به حالياً في الرياض.
ويتوقع أن يصل عدد مراكز تقدير حوادث المركبات إلى 25 مركزاً في العام المقبل، تتوزع في 13 مدينة، وذلك بعد أن انطلقت بخمسة مراكز في الرياض، ومركز في الدمام، ومن المتوقع افتتاح مركزين في جدة كمرحلة أولى.