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أخبار محلية > “الشؤون البلدية” تطلب ملاحظات وآراء الجمهور في 6 أنظمة تعتزم تطويرها
22/09/2019   1:18 م

“الشؤون البلدية” تطلب ملاحظات وآراء الجمهور في 6 أنظمة تعتزم تطويرها

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، طرح مسودة لعدد من الأنظمة والاقتراحات التي تتولى تطويرها.

ودعت الوزارة، الجمهور وكل المهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم على مسودات الاشتراطات الفنية وغيرها من مشروعات الأنظمة المطروحة قبيل اعتمادها بشكلها النهائي.

وأوضحت أن الأنظمة والاقتراحات المطلوب إبداء المرئيات فيها تتضمن 6 أنظمة وهي:

مسودة الاشتراطات الفنية.

دليل تقييم المصاعد والسلالم الكهربائية لتحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة.

دليل المراقب الفني لمساعدته على أداء المهام الموكلة إليه.

دليل تصميم مواقف السيارات.

اشتراطات مباني الخدمات الصحية والاجتماعية.

دليل اشتراطات المباني المهنية لضمان تقديم الخدمات المرجوة.

وفق “أخبار 24”.

“الشؤون البلدية” تطلب ملاحظات وآراء الجمهور في 6 أنظمة تعتزم تطويرها

أخبار محلية
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