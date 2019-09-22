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أخبار محلية > الأمير فيصل بن بندر: مشروع قطار الرياض قطع مرحلة كبيرة نحو الإنجاز
22/09/2019   1:17 م

الأمير فيصل بن بندر: مشروع قطار الرياض قطع مرحلة كبيرة نحو الإنجاز

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أكد أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، أن عجلة البناء في الرياض تستمر من خلال المشاريع التي أوشكت على الانتهاء، ومنها مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، الذي قطع مرحلة كبيرة نحو الإنجاز، وأصبح الحلم الذي كنا نسعى له حقيقة ماثلة سيكون لها أيضا مردود كبير على عاصمة البلاد.

جاء ذلك في معرض تهنئته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

كما أشار الأمير فيصل إلى افتتاح وتدشين خادم الحرمين مؤخراً عدداً من مشاريع التنمية في الرياض، التي بلغ عددها 1281 مشروعاً بقيمة تزيد على 82 مليار ريال، حيث دشن 4 مشروعات نوعية كبرى تبلغ تكلفتها الإجمالية 86 مليار ريال، وتشمل مشروع حديقة الملك سلمان، ومشروع الرياض الخضراء، ومشروع المسار الرياضي، ومشروع الرياض آرت، إضافة إلى مشروع القدية الذي يوفر حياة ترفيهية في جنوب غرب الرياض ويوفر مئات الفرص الوظيفية. حسب “أخبار 24”.

الأمير فيصل بن بندر: مشروع قطار الرياض قطع مرحلة كبيرة نحو الإنجاز

أخبار محلية
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