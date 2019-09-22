تدشن أمانة محافظة الطائف اليوم (الأحد) لوحة جدارية كبيرة بعنوان “عزة وشموخ” تحمل صور ملوك المملكة من الملك المؤسس وحتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
ويأتي تدشين الجدارية بالتزامن مع احتفالات البلاد باليوم الوطني الـ89 للمكلة، ويبلغ طول الجدارية نحو 100 متر ويتراوح ارتفاعها بين 3-5 أمتار، وتقع في موقع مقابل لميدان العلم (الدلال) سابقاً.
وقال صاحب فكرة الجدارية ومنفذها الفنان التشكيلي رايد الأحمري إن الجدارية تعبر عن الشخصيات الملكية التي وحدت البلاد، مبيناً أن العمل على الجدارية استغرق نحو شهرين، وأنه اتبع أسلوباً مغايراً بعيداً عن الرسم التقليدي على الحائط.
وفق “أخبار 24”.