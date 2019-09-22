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أخبار محلية > مسؤول سابق بـ”غرفة مكة”: قرار خفض رسوم العمرة والزيارة يوفر فرص عمل جديدة للشباب والفتيات
22/09/2019   1:14 م

مسؤول سابق بـ”غرفة مكة”: قرار خفض رسوم العمرة والزيارة يوفر فرص عمل جديدة للشباب والفتيات

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توقع رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية في مكة سابقاً سعد القرشي، أن ينعكس قرار الرسوم المخفضة لتأشيرات الزيارة والحج والمرور بشكل إيجابي على اقتصاد المملكة.

وقال القرشي وفقاً لـ”الوطن”، إن هذه الخطوة ستساهم في فتح فرص وظيفية للشباب والفتيات خلال الفترة القادمة، وتشكل إضافة مداخل متنوعة وممتازة ترفع من مستوى الميزانية.

فيما قال مصدر مسؤول في النقابة العامة للسيارات، إن هذا القرار سيسهم في فتح شركات نقل حديثة وإحداث حالة من الحراك في القطاع.

وصدر مرسوم ملكي مؤخراً بإعادة هيكلة تأشيرات الحج والعمرة والزيارة والمرور، ووضع رسوم موحدة لها تبلغ (300 ريال).

مسؤول سابق بـ”غرفة مكة”: قرار خفض رسوم العمرة والزيارة يوفر فرص عمل جديدة للشباب والفتيات

أخبار محلية
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