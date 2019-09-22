لاعبو النصر بلا متأخرات.. واستعدادات الأهلي تبدأ اليوم

كشفت مصادر «دنيا الرياضة» أن إدارة النصر سلمت مرتبات اللاعبين الشهرية حتى أغسطس الماضي، ولا يوجد عليها أي متأخرات.
على صعيد متصل، منح الفريق البرتغالي روي فيتوريا لاعبي فريقه راحة عن التدريبات يوم أمس (السبت) بعد مواجهة الحزم أول من أمس (الخميس)، التي انتهت بنتيجة 1- صفر للفريق القصيمي، على أن تُستأنف التدريبات اليوم (الأحد) على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي، استعداداً لمواجهة الأهلي الأسبوع المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وكانت الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الحزم قد أثارت استياء جماهير «فارس نجد» بسبب تدني مستوى الفريق، إذ طالب مشجعو الفريق إدارة النادي بضرورة الوقوف بشكل عاجل على أسباب الخسارة وتلافي الأخطاء، إضافةً إلى مناقشة الجهاز الفني بأسباب هبوط المستوى.