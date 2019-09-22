إدارة النصر تجتمع مع وكيل امرابط بعد طلب رفع قيمة عقده

اجتمع في ساعة مبكرة من صباح يوم امس السبت المشرف العام على الفريق النصراوي عبدالرحمن الحلافي بوكيل أعمال اللاعب المحترف المغربي نور الدين امرابط من اجل مناقشة قضية مطالب اللاعب برفع قيمة عقده الاحترافي ومساواته بمواطنه عبدالرزاق حمدالله، والتي رفضتها إدارة النصر.
واستمر الاجتماع لأكثر من ساعتين، وكان أبرز نقاط الاجتماع بحسب المصادر تأكيد وكيل أعمال امرابط بوجود عرض للاعب، أضافة إلى أن إدارة النصر السابقة وعدته بتحسين عقده.
وستعقد إدارة النصر خلال الساعات القليلة المقبلة اجتماعا حاسما مع اللاعب ووكيل أعماله من أجل حسم الموضوع أو الانتظار حتى فترة الانتقالات الشتوية لتقديم العرض الذي يوكده وكيل أعماله. وفق “اليوم”.
وكان امرابط قد ابلغ إدارة النصر برفع قيمة عقده الذي يمتد حتى نهاية الموسم المقبل، حيث وقعت إدارة سعود آل سويلم مع اللاعب مقابل أربعة ملايين دولار لكل موسم.