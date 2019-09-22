مواطن يتهم مستوصفاً بجازان بالتسبب في وفاة زوجته بفعل الإهمال.. و”الصحة” تعلق

اتهم أحد المواطنين مستوصفاً خاصاً بمحافظة أحد المسارحة في منطقة جازان، بالإهمال ما تسبب في وفاة زوجته وأم أولاده الأربعة، فيما أصدرت صحة جازان بياناً للتعليق على الواقعة.
ورفع المواطن شكوى أفاد فيها أن زوجته دخلت للعلاج من التهاب بسيط في الحلق لكن صرف لها دواء غير مناسب، يبدو أنه تسبب في تدهور حالتها الصحية، كما لم تجد إلا الإهمال من المستشفى الذي نقلت إليه لعدم وجود كادر طبي متخصص، ما أدى في النهاية لوفاتها.
من جانبه، قالت صحة جازان إن الزوجة دخلت المركز الطبي في آخر أيام شهر أغسطس الماضي، وهي تعاني من أعراض مرض مزمن وقدمت لها الإجراءات الطبية، وأحليت إلى مستشفى لاستكمال العلاج وخرجت بعدها من المركز إلى طوارئ المستشفى وأعطيت العلاجات اللازمة.
وأضافت أنه جرى حجز إحالة المريضة لمركزالقلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر وقبولها على نظام إحالتي، إلا أن عملية التحويل لم تتم لعدم استقرار الحالة، واستمرت عملية العلاج والإنعاش لها لكنها لم تستجب ودخلت في صدمة قلبية وأعلن عن وفاتها في اليوم التالي.وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن زوج المريضة المتوفاة تقدم بشكوى رسمية أحيلت للجهات المختصة تماشياً من نظام مزاولة المهن الصحية، مقدمة التعازي لذوي السيدة في مصابهم.