لاعب الحزم يروي واقعة بصق حمدالله عليه خلال مباراة الجمعة الماضية

كشف لاعب فريق الحزم أسامة الخلف، عن سبب قيام مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله بالبصق عليه، خلال مباراة فريقيهما الجمعة الماضية ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمیر محمد بن سلمان.
وقال الخلف وفقاً لما أوردت “الجزيرة”: “لم يصدر مني أي إساءة لمهاجم النصر حمدالله وكل ما حدث أنه عندما سقط على الأرض قلت له مو كل شوية تطيح تبي بلنتي”.
وأضاف: “قام حمدالله بعد هذا الموقف بالبصق علي”، مشيراً إلى أن لاعب النصر يحدث بينه وبين لاعبي الخصم الكثير من المناكفات في مباريات فريقه.
ويواجه حمدالله خطر توقيع عقوبة عليه من قبل لجنة الانضباط، بعدما رصدته الكامیرات وهو يبصق على لاعب الفريق المنافس خلال مباراة فريقه مع الحزم الجمعة الماضية، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.