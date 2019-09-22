نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > السفارة اليمنية: إعفاء اليمنيين الراغبين بمغادرة المملكة نهائياً من رسوم وغرامات تجديد الإقامة
22/09/2019   8:28 ص

السفارة اليمنية: إعفاء اليمنيين الراغبين بمغادرة المملكة نهائياً من رسوم وغرامات تجديد الإقامة

+ = -
963

كشفت السفارة اليمنية بالرياض، عن صدور توجيه من قِبل الجهات المختصة في المملكة، بإعفاء اليمنيين المقيمين منفردين أو مع عائلاتهم الراغبين بالمغادرة النهائية من الرسوم والغرامات.

وأوضحت أن التوجيه يشمل الرسوم والغرامات ذات الصلة مثل تجديد الإقامات ورسوم مرافقين وهوية زائر والتغيب عن العمل وغيره.

وأهابت السفارة، بالمقيمين في المملكة والراغبين بالاستفادة من هذه التسهيلات، والقيام بمراجعة إدارات الوافدين في مناطق إقامتهم؛ لاستكمال الإجراءات وفقاً للضوابط ذات الصلة بما فيها إجراءات البصمة التي تسمح بالدخول إلى أراضي المملكة لغرض تأدية العمرة أو مناسك فريضة الحج فقط.وفق “أخبار 24”.

السفارة اليمنية: إعفاء اليمنيين الراغبين بمغادرة المملكة نهائياً من رسوم وغرامات تجديد الإقامة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885064484.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.