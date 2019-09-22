نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “النيابة” توضح العقوبة الموقعة بحق من يقوم بإنتاج ونشر ما من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة
22/09/2019   8:27 ص

“النيابة” توضح العقوبة الموقعة بحق من يقوم بإنتاج ونشر ما من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة

+ = -
638

كشفت النيابة العامة عن العقوبة المنتظرة بحق إنتاج ونشر ما من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، على خليفة نشر مواطن مقطع فيديو لهوهو يسيء لعدد من القبائل.

وأوضحت النيابة أن كل شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآدات العامة، أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، يعاقب وفق المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

وتنص المادة السادسة من النظام أن يعاقب الشخص مرتكب تلك الجريمة بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفق “أخبار 24”.

“النيابة” توضح العقوبة الموقعة بحق من يقوم بإنتاج ونشر ما من شأنه المساس بالقيم والآداب العامة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885064482.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.