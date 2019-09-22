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اخبار رياضية > جستنيه ينتقد حكم مباراة الاتحاد والهلال ويحذر الإدارة من اتخاذ هذا القرار!
22/09/2019   12:25 ص

جستنيه ينتقد حكم مباراة الاتحاد والهلال ويحذر الإدارة من اتخاذ هذا القرار!

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انتقد الكاتب والإعلامي الرياضي عدنان جستنيه حكم مباراة الهلال والاتحاد عقب خسارة الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن الجولة الرابعة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب جستنيه عبر حسابه الرسمي على تويتر محذرا الإدارة من اتخاذ قرار إقالة سييرا ،قائلاً” لا وألف لا وكلا ثم كلا لأي قرار إنفعالي بإقالة سييرا،،الاتحاد سيعود وستعود هتافات جمهور الاتحاد من جديد”.

وأضاف منتقدا حكم المباراة ” ركلتي جزاء صحيحة للصحفي ولاميلا نيو لم تحتسب من قبل حكم المباراة الذي كان عينيه على لاعبي الاتحاد وحنين على لاعبي الهلال وزاد الطين بلة الفار كان غائب والغائب حجته معاه”. وفق “المرصد”.

جستنيه ينتقد حكم مباراة الاتحاد والهلال ويحذر الإدارة من اتخاذ هذا القرار!

اخبار رياضية
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