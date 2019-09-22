لماذا غادر كاريلو مباراة الهلال والاتحاد ؟

أعلن الهلال عبر حسابه الرسمي في تويتر عن شعور كاريلو بألم في الفخذ لذلك قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو إخراجه من اللقاء.
و غادر اللاعب البيروفي أندري كاريلو مباراة الهلال والاتحاد، والمُقامة حاليًّا على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، وكان نواف العابد شارك بدلًا من كاريلو في الدقيقة الـ42 من عمر الشوط الأول من مباراة الهلال والاتحاد.
و تغلب الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف على مضيفه الاتحاد اليوم السبت 3 – 1 في ختام مواجهات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي تحمل شعار (همة حتى القمة) تزامناً مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89.وفق “أخبار 24”.
وسجل البرازيلي كارلوس إدواردو هدفين للهلال في الدقيقتين 15 و26، قبل أن يقلص مواطنه رومارينهو النتيجة بتسجيله هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة 31 من عمر اللقاء، فيما اختتم الإيطالي سباستيان جيوفينكو ثلاثية الهلال في الدقيقة 89.
وبتلك النتيجة رفع الهلال رصيده لـ 10 نقاط في الصدارة، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر مع وجود مباراة مؤجلة له أمام التعاون.