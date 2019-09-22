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اخبار رياضية > السومة: برانكو أتعبنا نفسيا
22/09/2019   12:23 ص

السومة: برانكو أتعبنا نفسيا

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أوضح السوري عمر السومة مهاجم الأهلي، أن لاعبي الفريق كانوا يعانون نفسياً في المرحلة السابقة، خلال فترة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، الأمر الذي انعكس سلباً على نتائج الفريق السيئة في الفترة الماضية.

وقال السومة في تصريحات أعقبت فوز فريقه 2-0 على مضيفه الفتح: “رغم التحضير الجيد للموسم واهتمام الإدارة، إلا أننا لم نظهر بالصورة المثلى وذلك لأسباب نفسية”.

وأضاف: “الكرواتي برانكو المدرب السابق للفريق، كان يركز على تدريبات اللياقة قبل المباريات مما أرهق اللاعبين، لكن الآن الأمر تبدل للأفضل، بالتركيز على التدريبات التكتيكية قبل المباريات، حتى أن الابتسامة عادة إلى وجوه اللاعبين خلال التدريبات”. وفق “الرياضية”.

واختتم السومة حديثه، بأن المرحلة الماضية للنسيان، مطالباً جماهير الفريق بالوقوف خلف اللاعبين في الفترة المقبلة ومساندتهم.

وسجل عمر السومة الهدف الثاني لفريقه في شباك الفتح، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الرابعة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

السومة: برانكو أتعبنا نفسيا

اخبار رياضية
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