“نيوم” ترعى للمرة الأولى احتفالات اليوم الوطني في محافظتي البدع وضباء

ترعى شركة نيوم للمرة الأولى هذا العام احتفال اليوم الوطني الـ89 للمملكة تحت شعار “همة حتى القمة” في منطقة نيوم بالتعاون مع بلديتي البدع وضباء، وذلك انطلاقاً من مسؤولية الشركة الاجتماعية وضمن مبادراتها التي تستهدف أبناء المجتمع المحلي.
وأوضح مدير المسؤولية الاجتماعية في شركة نيوم، المهندس محمد التويجري, أن الدعم الذي قدمته نيوم لأبناء المنطقة للاحتفال بهذه المناسبة، يأتي استكمالاً لمبادرات نيوم التي أطلقناها هذا العام والتي كانت متركزة على دمج أبناء المجتمع المحلي في المشروع وتجهيزهم للمستقبل بأفضل صورة ممكنة.
من جهته قال رئيس بلدية محافظة البدع، سعيد خليل السعيد، إن البلدية قامت بتجهيز وإعداد موقع احتفال الأهالي باليوم الوطني في المركز الرياضي بالبدع، الذي ستنطلق فعالياته الثلاثاء القادم، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات ستتضمن مسيرة للدوائر الحكومية، وأوبريتا وطنيا، إضافة إلى العديد من الأنشطة والفعاليات.وفق “أخبار 24”.